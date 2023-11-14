محافظ الدقهلية يلتقي وفد "هيئة التنمية الصناعية" لبحث المطالب وحل مشكلات المصانع

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، أعضاء وفد الهيئة العامة للتنمية الصناعية الذي ضم كلا من اللواء محمد سليم رئيس الادارة المركزية لفروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مستشار رئيس الهيئة والعقيد حسن جاد مسئول التصرفات العقارية بالهيئة.

و ترأس محافظ الدقهلية اجتماعا بحضور وفد الهيئة ونائب محافظ الدقهلية، بمشاركة المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مصطفى عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والسيد عوض مدير الاستثمار، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية وأحمد عبد الفتاح مدير مكتب هيئة التنمية الصناعية بالمنصورة.

بحث التيسيرات التي تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بالمنطقة

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المطالب والمقترحات التي تستهدف الوصول إلى حلول جذرية لمشكلات المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة، وكذا بحث التيسيرات التي تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بالمنطقة بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار خاصة في منطقة الـ 108 فدان بالمنطقة لدخول صناعات جديدة للمنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء الدقهلية.

وكلف "مختار" رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، ووكيل وزارة الإسكان بالمحافظة لمرافقة وفد الهيئة في زيارة علي الطبيعة للمنطقة الصناعية وعقد لقاءات مباشرة مع أصحاب المصانع والمستثمرين والاستماع الي مقترحاتهم ومطالبهم للعمل علي تحقيقها وحل مشكلاتهم وفقا للامكانيات المتاحة والقوانين والقواعد المنظمة للعمل بالمناطق الصناعية.



الدولة من خلال أجهزة المحافظة التنفيذية حريصة على تقديم كل الدعم للمستثمرين

وفي هذا الإطار أكد "مختار" ان الدولة ومن خلال أجهزة المحافظة التنفيذية حريصة علي تقديم كل الدعم للمستثمرين والعمل الجاد لحل مشكلاتهم تعزيزا للاقتصاد القومي، وخلق فرص عمل جديدة لدفع عجلة الانتاج، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، الذى يُعد أحد أهم القطاعات التى من شأنها المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية التي تستهدف في النهاية تحقيق التنمية الشاملة.



جدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات منها استكمال الدعم اللازم لاستكمال توصيل المرافق لمساحة ال108 فدان بالمنطقة الصناعية بجمصة، وإنهاء مطالب المستثمرين فيما يتعلق بالمجمعة العشرية وسرعة استصدار تراخيص المباني للمشروعات المقدمة من قبل المستثمرين، وسرعة تخصيص قطع الاراضي بمنطقة 108 فدان، التيسير فيما يتعلق بتغيير النشاط.

واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الهيئة بشأن وحدات المعالجة للصرف الصناعي طبقا للموافقة البيئية والمطلوب تنفيذها داخل المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنه للاستثمار والمستثمرين.

جانب من الاجتماع مع محافظ الدقهلية