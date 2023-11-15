وفد من "صحة الدقهلية" يتفقد مستشفى شبرا سندى فى السنبلاوين

تفقد وفد من إدارة المستشفيات بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، مستشفى شبرا سندي بإدارة السنبلاوين.

وكان فى استقبالهم إدارة المستشفى ولفيف من قيادات المجتمع المدنى حيث تضمنت الزيارة متابعة اعمال التطوير وسير العمل في المستشفى والمرور على أقسام الاستقبال والعلاج الطبيعى والأشعة والأسنان والمغسلة

وكشف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات أن المجتمع المدنى قدم تبرعات للمستشفى بقيمة 2 مليون جنيه من بينها جهاز مونتيور وأجهزة علاج طبيعى للأطفال إلى جانب جهاز كيميا للمعمل الحيوي ووحدة اشعة ديجيتال كاملة علاوة على تطوير الاقسام الداخلية وتجليد جميع الأسرة.

ومن جانبه أعرب الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن عمق تقديره وشكره لمنظمات المجتمع المدنى لحرصها المستمر على دعم صحة الدقهلية.

الكشف على 1928 مريضًا فى قافلة علاجية في قرية دميانة مركز بلقاس

ووجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين والثلاثاء في في قرية دميانة مركز بلقاس وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

حيث تم توقيع الكشف على 1928 مريضًا وضمت 11 عيادة منهم 6 متنقلة ( 2 أطفال -2 باطنة - جراحة - تنظيم أسرة - نساء ) والباقي داخل الوحدة. فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وقد جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 392، أطفال 313، جراحة 151،جلدية 166،أسنان 155،رمد 156،أنف وأذن 129،عظام 236، نسا 230.

كما تم إجراء عدد 223 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 130حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 143 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 32حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم واصدار 13 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 39 ندوة تثقيفية، و 139 حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

وفد من صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شبرا سندى

وفد من صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شبرا سندى

وفد من صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شبرا سندى