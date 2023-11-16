الإعدام لقاتل حارس مدرسة في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الخامسة، بإعدام المتهم بالتخلص من حارس مدرسة ميت أبو العز الابتدائية بمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية، أثناء سرقة أدوات صحية من دورات المياه، وذلك بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية على إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، وأحمد علي المشد، وتامر محمد مرسي، وسكرتارية رمضان السيد الدياسطي، وعماد حمدي الجميل.

المتهم ضرب المجني عليه على رأسه حتى توفي

تعود أحداث الواقعة لإخطار تلقاه مدير أمن الدقهلية من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بالعثور على جثة حارس مدرسة كفر ميت العز الابتدائية مقتولًا وملقى داخل محل عمله في ظروف غامضة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مقتل سعد محمد سعد، 40 سنة، مقيم بكفر ميت العز التابع لدائرة المركز، وتبين وجود آثار تعدٍ بآلة حادة على رأسه.

وبالفحص والتحريات تبين أن وراء الواقعة شخص يدعى ح.م.ف.، بائع متجول، وله كارت معلومات جنائية، وتبين أن المتهم تسلل للمدرسة ليلًا بغرض سرقة أدوات صحية من دورات المياه، وفوجئ بالمجني عليه يحاول الإمساك به، فتعدى عليه بالضرب بماسورة حديدية على رأسه أكثر من مرة، حتى سقط متوفيًا، واستولى على هاتفه المحمول والمسروقات وفر هاربًا.