الحماية المدنية بالدقهلية تتمكن من السيطرة على حريق بشقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب في وحدة سكنية وامتد لأخرى بذات العقار، وذلك بمدينة ميت غمر، دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر، بنشوب حريق في وحدتين سكنيتين بشارع بورسعيد بالمدينة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبالفحص تبين أن العقار مكون من 5 طوابق، واندلع الحريق في شقة بالطابق الأول علوي وامتد لأخرى أعلاها، وأسفر ذلك عن تفحم الأولى بالكامل ملك المواطن محمد محمد الدسوقي، واحتراق جزء من مطبخ الثانية ملك المواطنة نادية محمد عبد الحافظ.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

إصابة 3 فى حادث تصادم بمدينة المنصورة



في سياق آخر، كان قد أصيب 3 شباب في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية، بمنطقة الهابي لاند بمدينة المنصورة، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بميدان الهابي لاند بالمنصورة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "يوسف م.ب" ويبلغ من العمر 19 عامًا، و"فؤاد. ا.ف" ويبلغ من العمر 26 عامًا، و"السيد ا.ع.ا" ويبلغ من العمر 39 عامًا.

وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.