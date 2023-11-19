مصرع شخص وإصابة آخر أثناء تركيب كهرباء محل بالدقهلية

لقى شخص مصرعه صعقًا بالكهرباء، فيما أصيب أخر وجرى إيداعه العناية المركزة اليوم في محافظة الدقهلية إثر تعرضهما للصعق الكهربائي، أثناء تركيب كهرباء لأحد المحلات بنطاق مركز الجمالية ونتيجة لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة، تسببت في صعقهما.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لإدارة شرطة النجدة، بوصل شخصين تعرضا للصعق الكهربائي، وأحدهما وصل جثة هامدة والآخر تم إيداعه العناية المركزة بمستشفى الجمالة المركزي

انتقل مأمور ومباحث مركز الجمالية إلى مستشفى الجمالية المركزي وبالفحص تبين مصرع المواطن «محمد نبيل عبد الحميد»، 33 سنة مقيم بعزبة رفاعي جثه هام نتيجة صعقة كهرباء والجثة بمشرحة مستشفى الجمالية المركزي تحت تصرف النيابة العامة. وكذلك وصول إلى المستشفى الجمالية المركزي المواطن «وليد على ابو زيد فياض» 33 سنة، مقيم بالجمالية نتيجة صعق كهرباء حالة العامة مستقرة، وتم دخوله للعناية تحت الملاحظة وتبين أن الشخصان كانوا يعملون في تركيب كهرباء باحد المحلات وصعقتهم الكهرباء نتيجة الي سوء الأحوال الجوية. وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كسح مياه الامطار

كما وأكد "مختار" على أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء لمتابعة تواجد تجمعات امطار وسرعة التعامل الفوري معها عملا على راحة المواطنين.

والجدير بالذكر أنه قد تعرض عدد من مدن ومراكز وقرى محافظة الدقهلية صباح اليوم لسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة وقد تمت على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي باشراف ومتابعة رؤساء المدن والمراكز ونواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل اليوم اعمال كسح وشفط تجمعات الأمطار بكافة المناطق حتي يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الأنحاء.

هذا وقد أكد"مختار" على أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.