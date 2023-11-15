الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحد أهالى المنصورة يطالب الرئيس القادم بضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار

ماجد قرني
ماجد قرني

قال ماجد قرنى أحد أهالى مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، إنه يريد من الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية أن يسعى لايجاد حلولا لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار بكل حزم وحسم، مشيرا إلى أن الرقابة على أسعار السلع خاصة الأساسية تعد أولوية للرئيس القادم.

وأضاف قرنى، أن الفترة القادمة فى تاريخ مصر فترة حساسة بها الكثير من الصعوبات والأزمات التى يجب التعامل معها بحكمة حتى تعود مصر إلى مكانتها الطبيعية وسط أكبر دول العالم.

وعن مطالبه الخاصة بمحافظة الدقهلية، يقول إنه يجب على الرئيس استكمال مبادرة حياة كريمة فى عدد من مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة وفرت لأهالى مركز شربين حياة كريمة بفضل الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات الكبيرة التى قدمت لأهالى ٢٦ قرية بمركز شربين ضمن المبادرة الرئاسية.

وناشد قرنى، المواطنين بضرورة المشاركة فى الاستحقاق الدستور الخاص بالانتخابات الرئاسية حتى تظهر مصر بشكلها المشرف المعهود امام دول العالم ونرسل رسالة للجميع اننا كشعب مصر جميعا على قلب رجل واحد.

مدينه المنصوره الرئيس القادم مصر الرقابة على اسعار السلع تاريخ مصر

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