الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لمقاومة الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالدقهلية

ايمن مختار
ايمن مختار

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2023 م بداية من اليوم الأحد لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض وقال "مختار" إن الحملة مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها.
 

وأكد "مختار" ضرورة تضافر لجهود كافة الأجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها.

وأضاف محافظ الدقهلية أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفاً قوميًا، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني لتلبية إحتياجات المواطنين، واكد "مختار" على ضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار الماشيه بخطورة الأمراض الوبائيه على الحيوانات والتى تمثل فى حالة إنتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها. 
 

جاءت تصريحات"محافظ الدقهلية"بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه الدكتور السيد الحسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية والذي اوضح أن اعمال التحصين تشمل رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس والماعز واضاف ان الحملة مستمرة حتي الانتهاء من تغطية رؤس الماشية المستهدفة بجميع القري بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وقال ايضا أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات  والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة الحفاظ على الثروة الحيوانية

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