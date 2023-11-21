مصرع شخص تدخل لإطفاء حريق بشقة جاره في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب بأحد الشقق السكنية بمنزل بقرية البهو فريك مركز أجا، قبل امتداد النيران إلى باقي الشقق بالمنزل، والذي أسفر عن وفاة أحد الجيران متأثرا بإصابته باختناق أثناء اشتراكه مع أهالي القرية وقوات الحماية المدنية في الإطفاء.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أهالي قرية البهو فريك مركز أجا باندلاع حريق بشقة سكنية في أحد المنازل بالقرية.

وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وانتقل ضباط وحدة مباحث أجا إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل المواطن «زكريا عبد الله عبد الرازق» بقرية البهو فريك مركز أجا،وتبين بأن الحريق بشقة بالدور الأول العلوى وتم الدفع بـ 2 سيارة إطفاء للسيطرة علي الحريق.

وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي بلوحة المفاتيح الرئيسية للشقة، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة بالكامل كما أصيب أحد الجيران يدعي "محمد رمضان السيد عليوة" 61 سنة بالمعاش، باختناق وجرى نقله إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم ووردت إشارة بعد ذلك من المستشفي إلى مأمور مركز شرطة أجا بوفاة المصاب متأثرا باصابته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.