القبض على مبيض محارة طعن جاره بخنجر بمحافظه الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة محافظة الدقهلية من ضبط مبيض محارة بقرية كفر الجنينة بعد قيامه بطعن جاره نجار مسلح بـ"خنجر" كان بحوزتة لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة ووجود قضايا منظورة امام المحاكم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة تبروه، بوصول "السيد.ش.ر"، 25 عاما، نجار مسلح،ومقيم قرية كفر الجنينة دائرة المركز الى مستشفى نبروه المركزي، مصابا بجرح نافذ بالجانب الأيمن وجرح قطعي بالساق اليسرى وآخر بفروة الرأس "إدعاء تعدي من آخرين".



على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المصاب، 59 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية، اتهم "رضا.ج،.ع"،41 عاما، مبيض محارة، ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بالضرب بآلة حادة "خنجر"، بحوزتة وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة وقضايا منظورة أمام المحاكم. بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.



جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط مدرس لإتجارة بالنقد الأجنبى في الدقهلية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط مدرس ومقيم قرية ميت عوام دائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية حال قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء اثناء قيامه بعملية البيع والشراء بشارع الجيش وبحوزته 8800 جنيه استرليني، و14000 جنيه مصرى وبمواجهتة اقر بالتجارة فى النقد الأجنبي. كانت معلومات قد وردت للواء محمد حامد، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام السيد.س.ع"، 55 عاما،مدرس ومقيم بقرية ميت عوام مركز المنصورة بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء وتواجده بشارع الجيش بمدينة المنصورة.



جرى إعداد مامورية من ضباط الإدارة وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتحرى عنه حال تواجده بشارع الجيش بمدينة المنصورة وبحوزته 8800 جنية استرليني ومبلغ 14000 جنية مصري. بمواجهة المتهم أقر واعترف باتجاره فى النقد الأجنبى خارج المصارف الشعرية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.