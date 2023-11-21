الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر جراحة الأوعية الدموية يناقش أحدث الوسائل العلاجية بجامعة المنصورة

مسعد سليمان
مسعد سليمان

ينظم المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة "Egy Vasc ايجى فاسك"، بالاشتراك مع الجمعية العربية لجراحة الاوعية الدموية "بافس"  وبحضور مكثف من علماء وجراحى الأوعية الدموية بالدول العربية خلال يومى  23&24 نوفمبر 2023 م.

ويعقد المؤتمر برئاسة دكتور مسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، دكتور محسوب مراد أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر، دكتور خالد موافي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، ياسر القيران أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، دكتور ايهاب الفخرانى أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الأزهر نواب رئيس المؤتمر.

وقال دكتور مسعد سليمان، إن تنظيم المؤتمر يأتى في ضوء الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم التعليم والبحث العلمي، المؤتمر هذا العام يحاضر خلاله 120 أستاذ بتخصص الأوعية الدموية من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

كما يشارك بفعاليات المؤتمر 1000 طبيب وجراح أوعية دموية من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة.

وأضاف أن المؤتمر يناقش من خلال الجلسات العلمية وورش العمل الجديد فى جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية والقدم السكرى ويعد  مؤتمر ايجى فاسك  واحدا من أكبر المؤتمرات الدولية التى تنعقد بمصر كل عام  والذى يهتم بحضوره كافة المتخصصين فى مجال جراحة الأوعية الدموية من جميع أنحاء العالم.

ويهدف المؤتمر الى تدريب وتعليم شباب الأطباء على أحدث التقنيات ووسائل التشخيص والعلاج فى مجال جراحة الأوعية الدموية  والتواصل لنقل الخبرات بين العلماء المصريين والأجانب لصالح المريض المصرى.

المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية جامعة المنصورة المنصورة كلية الطب جامعة الأزهر جامعة الأزهر

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