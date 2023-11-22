الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: أصحاب القدرات الخاصة هم طاقة أمل نستمد منهم قوتنا

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في جانب من توزيع الاجهزه التعويضيه

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء، توزيع أجهزة تعويضية لـ 30 حالة من ذوي القدرات الخاصة علي مستوي المحافظة، بالتنسيق والتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة بيت العطاء ومؤسسة ايدينا مع بعض تحت شعار " خليك طرف في الخير... وطن بلا إعاقة"

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وفاطمة محي الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة بيت العطاء، والمهندس محمد حطب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ايدينا مع بعض، والدكتور تامر البسنديلي رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة الرياضي.

وأكد المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لذوي القدرات الخاصه وأمر بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكامله لهم، من خلال توفير وصرف الأجهزة التعويضية وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والثقافية والفنية لهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الاحتفالات الرسمية والاعياد القومية.

كما أكد "مختار" علي أن أصحاب القدرات الخاصة هما طاقة أمل ونور لنا جميعًا نستمد قوتنا منهم ودعمنا الكامل لهم، مشددًا علي تلبية كافة مطالبهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والفنية.
 

مختار: تعاون بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الرعاية لكبار السن وذوي الهمم

وأشار "مختار" الي أن هناك تعاون مشترك بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الرعاية لكبار السن وذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يضعهم ضمن أولي أولوياته.

وثمن "مختار" دور مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية والقائمين علي مؤسسة بيت العطاء ومؤسسة ايدينا مع بعض  من أجل توفير وتقديم كافة الخدمات لأهلينا من كبار السن وذوي الهمم والقدرات الخاصة مؤكدا علي دعمه الكامل لهم لمواصلة العمل.

جانب من توزيع الاجهزه التعويضيه
جانب من توزيع الاجهزه التعويضيه
جانب من توزيع الاجهزه التعويضيه
جانب من توزيع الاجهزه التعويضيه
جانب من توزيع الاجهزه التعويضيه
جانب من توزيع الاجهزه التعويضيه
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية توزيع أجهزة تعويضية ذوى القدرات الخاصة

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