ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمحل مواد غذائية وسط الإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بأحد المحال التجارية المتخصصة فى بيع المواد الغذائية، دون إصابات، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق ومعرفة أسباب نشوبه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

بلاغ لقسم الشرطة بنشوب حريق

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق محدود بأحد المحال التجارية المتخصصة فى بيع المواد الغذائية، بشارع صفية زغلول بمحطة الرمل بدائرة قسم الشرطة، دون حدوث إصابات بين المواطنين.

السيطرة على الحريق بـ3 سيارات إطفاء

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين وقوة من الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء، وترافقهم سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على النيران، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي مما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها إلى المحل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

إصابة 6 باختناق إثر حريق فى شقة سكنية

كانت قد قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق اندلع بشقة سكنية، مما أسفر عن احتراقها بالكامل والتسبب في إصابة 6 أشخاص باختناق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين عن الحريق.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع أدهم النابلسي متفرع من شارع خالد بن الوليد دائرة القسم.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار في الشارع المشار إليه.

وتسبب الحريق في التهام النيران محتويات الشقة بالكامل، فيما أصيب 6 أشخاص باختناق من الدخان، وجرى إسعافهم بموقع الحادث، وتم السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، وتوصلت التحريات المبدئية إلى أن النيران اندلعت بسبب حدوث ماس كهربائى بالوصلات الكهربائية داخل الشقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.