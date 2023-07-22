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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحقيقات حريق محلات محطة الرمل بالإسكندرية: ارتفاع درجات الحرارة السبب

مكان الحريق
مكان الحريق

كشفت المعاينة الأولية، التي أجرتها قوات الحماية المدنية بالاسكندرية، أن حريق محلات محطة الرمل وسط المدينة نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للتيار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وأن النيران امتدت إلى باقي المحال المجاورة وهي محمصة ومحل لبيع النظارات ومسرح، وتم السيطرة عليهم.

وقررت نيابة العطارين بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق فى أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة محطة الرمل، دون وقوع أي اصابات أو أي خسائر بشرية فى الأرواح، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار الحريق وحصر الخسائر.

كما قررت النيابة سماع أقوال شهود عيان الواقعة والتحفظ علي كاميرات المراقبة، وطلب إجراءات السلامة والأمن الصناعي فى المحال وقوع الحادث.

كان تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في مطعم شهير بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة. 

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء رفقة سيارة إسعاف والتعامل مع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق دون وقوع أي اصابات او حدوث خسائر بشرية فى الأرواح.

أسفر الحادث عن احتراق محل منتحات ألبان بالإضافة إلى 4 محال مجاورة منها محمصة ومحل نظارات ومسرح للأطفال يوجد أعلى المحلات، وذلك دون وقوع إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي في الأسلاك الموصلة للتيار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وأن النيران امتدت إلى باقي المحال المجاورة بسبب انشارها السريع بباقي المحلات وهم “محمصة ومحل لبيع النظارات ومسرح”.

علي الفور تم السيطرة على النيران وبدء عملية التبريد مباشرة لمنع امتداد النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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ارتفاع درجات الحرارة الإسكندرية التحفظ على كاميرات المراقبة الحماية المدنية بالإسكندرية السيطرة على النيران بسبب ماس كهربائي حريق هائل في مطعم

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