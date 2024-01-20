برلماني: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعزز استراتيجية العدالة الناجزة

قال النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، إن القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، هو ضمن استراتيجية الدولة للعدالة الناجزة، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقه مجلس النواب عليه يتسق مع أحكام الدستور.

تخفيف العبء على محكمة النقض

وأضاف الصغير، أن مشروع القانون يستهدف الي تخفيف العبء على محكمة النقض، في ظل تكدس القضايا والطعون في المحاكم، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، وأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية هو من أجل تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، حيث يقر التقاضي في الجنايات على درجتين.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، جاء طبقا للالتزام الدستوري بكفالة الدولة لتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.