حبس متهمين لحيازتهما كمية من الهيروين بقصد الاتجار في العامرية بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية من الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، لهما معلومات جنائية مسجله، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة اول العامرية غرب الإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وإستهدافهما والقي القبض عليهما حال تواجهما بدائرة قسم شرطة العامرية اول، وبتفتيشهما عثر وبحوزتهم علي كمية من مخدر الهيروين وميزان حساس ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.