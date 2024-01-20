السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس متهمين لحيازتهما كمية من الهيروين بقصد الاتجار في العامرية بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية من الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، لهما معلومات جنائية مسجله، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة اول العامرية غرب الإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وإستهدافهما والقي القبض عليهما حال تواجهما بدائرة قسم شرطة العامرية اول، وبتفتيشهما عثر وبحوزتهم علي كمية من مخدر الهيروين وميزان حساس ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطلان الهيروين بالعامرية الإسكندرية نيابة العامرية أمن الأسكندرية

مواد متعلقة

حبس عاطل لحيازته كمية من مخدر الهيروين ببرج العرب غرب الإسكندرية

حبس عاطل ضبط بـ"هيروين" وسلاح ناري في الإسكندرية

برلماني: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعزز استراتيجية العدالة الناجزة

غرامة وغلق.. أحكام جديدة في قضية وفاة "الطفل أيوب" بالإسكندرية

حبس عاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بالإسكندرية

حبس عاطل بحوزته 150 طربة حشيش وسط الإسكندرية

حبس تاجرى مخدرات ضبطا بـ50 "طربة حشيش" فى الإسكندرية

حبس تاجر مخدرات ضبط بـ70 طربة حشيش فى برج العرب

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

الجيش السودانى يعلن النفير العام بعد استجابة الشعب لنداء البرهان

عاجل.. استمرت 40 دقيقة.. كواليس مكالمة بايدن ونتنياهو بشأن مصير غزة

إخلاء سبيل حمو بيكا ومدير أعماله بعد مشاجرة "كافيه" بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا