السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل لحيازته كمية من مخدر الهيروين ببرج العرب غرب الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاوله نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه بحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة،  وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطل الهيروين ببرج العرب غرب الإسكندرية مخدر نيابة برج العرب

مواد متعلقة

حبس عاطل ضبط بـ"هيروين" وسلاح ناري في الإسكندرية

برلماني: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعزز استراتيجية العدالة الناجزة

غرامة وغلق.. أحكام جديدة في قضية وفاة "الطفل أيوب" بالإسكندرية

حبس عاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بالإسكندرية

حبس عاطل بحوزته 150 طربة حشيش وسط الإسكندرية

حبس تاجرى مخدرات ضبطا بـ50 "طربة حشيش" فى الإسكندرية

حبس تاجر مخدرات ضبط بـ70 طربة حشيش فى برج العرب

التحقيق فى مصرع وإصابة عاملين إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مقهى بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

الجيش السودانى يعلن النفير العام بعد استجابة الشعب لنداء البرهان

عاجل.. استمرت 40 دقيقة.. كواليس مكالمة بايدن ونتنياهو بشأن مصير غزة

إخلاء سبيل حمو بيكا ومدير أعماله بعد مشاجرة "كافيه" بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا