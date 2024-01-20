حبس عاطل لحيازته كمية من مخدر الهيروين ببرج العرب غرب الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاوله نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه بحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.