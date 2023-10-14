السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالتسبب في عاهة مستديمة لميكانيكي بالإسكندرية

حبس متهمين
حبس متهمين

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، كل من: "خ.م" و" م.ع" و"ع.ت"، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، عما أسند إليهم ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 28347 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بمشاجرة بين المتهمين، مما أدي إلي إصابة شخص بأحد شوارع دائرة القسم.

السجن المشدد 10 سنوات مراقبة الشرطة استعراض القوة والعنف المصاريف الجنائية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية

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