السجن 15 عامًا لعامل وسيدة بتهمة قتل شاب فى البدرشين

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهمين "م.ح"، و"د.ي" بالسجن 15 عامًا، بتهمة قتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار، بسبب خلافات أسرية في دائرة قسم شرطة البدرشين في القضية رقم 58892 لسنة 2022.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير وأمانة سر أشرف صلاح وعصام حسين.

وجاء في أمر الإحالة عندما وجهت النيابة العامة تتهم المتهم الأول "م.ح" محبوس، يبلغ من العمر 23 سنة مقيم بمحافظة الجيزة، والمتهمة الثانية "د.ي" محبوسة مقيمة بمحافظة الجيزة، أنهما في غضون يوم 14 أبريل 2022 بدائرة قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، أزهقًا عمدًا روح "محمد.ع" مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لعلاقة آثمة جمعتهما.