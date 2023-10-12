الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 15 عامًا لعامل وسيدة بتهمة قتل شاب فى البدرشين

آرشيفية
آرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهمين "م.ح"، و"د.ي" بالسجن 15 عامًا، بتهمة قتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار، بسبب  خلافات أسرية في دائرة قسم شرطة البدرشين في القضية رقم 58892 لسنة 2022.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير وأمانة سر أشرف صلاح وعصام حسين.

وجاء في أمر الإحالة عندما وجهت النيابة العامة تتهم المتهم الأول "م.ح" محبوس، يبلغ من العمر 23 سنة مقيم بمحافظة الجيزة، والمتهمة الثانية "د.ي" محبوسة مقيمة بمحافظة الجيزة، أنهما في غضون يوم 14 أبريل 2022 بدائرة قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، أزهقًا عمدًا روح "محمد.ع" مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لعلاقة آثمة جمعتهما.

محكمة جنايات الجيزة السجن 15عام سبق الإصرار خلافات أسرية قسم شرطة البدرشين المستشار عادل على سليم

مواد متعلقة

المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين شروعوا فى قتل شخص بسوهاج

بسبب رفع الأذان.. المؤبد لسائق و15 سنة لوالده فى قتل شخص بالإسكندرية

شرع في قتل رجال الشرطة.. المؤبد لـ مصباح الغريب أسطورة الإجرام ببورسعيد

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة قتل شاب أثناء دفاعه عن شقيقته لجلسة 22 أكتوبر

خلاف على بيع المخدرات.. إحالة المتهم بالشروع فى قتل عاطل للجنايات

بعد استطلاع رأى المفتى.. الحكم على تاجر ماشية قتل صديقه لسرقته غدًا

الأكثر قراءة

الفلسطينى عمر غسان ضمن أوائل خريجى الدفعة 117 من الكلية الحربية المصرية

الرئيس السيسي في حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

أبرزها مشاركة الننى.. 3 مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.. وأدعية استقبال الشهر المبارك

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

غسل ربع مليار جنيه.. 15 يومًا حبسًا لمالك شركة للصناعات الورقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل