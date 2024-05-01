رفض يغششه فى الامتحان.. تفاصيل طعن طالب زميله بالإسكندرية

أقدم طالب بمدرسة محمد نجيب الرسمية لغات التابعة لإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، على طعن زميله عقب انتهاء امتحان النقل باستخدام آلة حادة، بسبب رفضه الغش منه في الامتحان.

فصل الطالب من المدرسة

وقال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيام أحد طلاب مدرسة نجيب محفوظ الرسمية التجريبية لغات بإدارة شرق التعليمية، والذي طعن زميله عقب خروجهما من أداء امتحانات النقل، وتسليمه لقسم الشرطة، كما سيتم فصله من المدرسة وذلك طبقا للائحة وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

الطالب المصاب حالته مستقرة

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم، أن الطالب المصاب الآخر حالته مستقرة وجاءت الإصابة بسيطه وخرج من المستشفى ونتابع مع أسرته حالته وكذلك نطلعهم على ما يتم اتخاذه من إجراءات للطرف المعتدي عليه.

وطعن طالب بمدرسة محمد نجيب الرسمية لغات بإدارة شرق التعليمية، زميله عقب انتهاء امتحان النقل وذلك بآلة حادة، وأرجعت الإدارة سبب ذلك لعدم تمكن الطالب المعتدي من الغش أثناء الامتحان وصب جام غضبه على زميله واعتدى عليه بعد خروجه من الامتحان.

وتم ضبط الطالب فورا ومعه الآلة الحادة التي تم الاعتداء بها على زميله، واقتياده إلى قسم الشرطة وتحرير المحضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكذلك الإدارية الخاصة بالتربية والتعليم.

حقيقة إصابة 8 طالبات بالتسمم فى الإسكندرية

كان قد أصيب 8 طالبات بمدرسة كرموز الإعدادية التابعة لإدارة غرب التعليمية بالإسكندرية، بعد ادعائهن اصابتهن بتسمم غذائي وحدوث قيء وإسهال لهن، على إثرها تم نقلن إلى أحد المستشفيات القريبة لاتخاذ إجراءات العلاج.

كانت قد أخطرت إدارة المدرسة إدارة غرب التعليمية بوجود ادعاء تسمم لـ 8 طالبات وعلى الفور تم نقلهن إلى المستشفى لبيان ما حدث لهن.

تسمم الطالبات بالإيحاء

وقال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ "الدستور" إن إحدى الطالبات أصيبت بإسهال وقيء داخل المدرسة مما أدى إلى إيحاءات للـ 8 من زميلتهن وادعوا نفس الأعراض وجرى نقلهن إلى المستشفى الرئيس الجامعي للاطمئنان عليهن وحرصا على صحهتن وعمل الإسعافات اللازمة.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن كل الطالبات خرجن من المستشفى دون عمل غسيل معدة ولا يوجد أي إصابات بالتسمم وهي مجرد إيحاءات عند رؤية زميلتهن مصابة بالإسهال والقيء نتيجه التلوث الغذائي، ولا يوجد ما يدعو للقلق والعملية التعليمية مستمرة وجميع الطالبات بخير.

وكان قد تابع وكيل تعليم الإسكندرية أمس، إقبال ما يزيد عن 500 طالب في إحدى مجموعات الدعم المدرسية اليوم الثلاثاء بقاعة مدرسة الزهراء الثانوية بنات بإدارة برج العرب.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على إقبال الطلاب على مجموعات الدعم المدرسية، التي تم تفعيلها لتخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب، ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح وكيل تعليم الإسكندرية أن هذا الإقبال يؤكد أن مجموعات الدعم تشهد طفرة نوعية بإقبال غير مسبوق، حيث أن تعليم الإسكندرية يركز على الاستعانة بنخبة متميزة من أكفأ المعلمين وقام بتجهيز عدد من القاعات والمدرجات الملائمة لمراعاة أعداد الطلاب في المجموعات بما يتناسب مع مساحة القاعة المخصصة وكذلك تزويدها بشاشات عرض ووحدات صوتية مناسبة.

