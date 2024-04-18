لضبط المخالفات.. تموين الإسكندرية يشن حملات مكبرة على أسواق السجائر

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر لضبط المخالفات.

قامت إدارة تموين وسط، برئاسة الدكتور عبدالله عثمان، مدير الإدارة، وإشراف أحمد على، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين بحملات تموينية على أسواق السجائر التى أسفرت عن ضبط كمية من السجائر المحلية بدون فواتير وتحريز عدد ٢٢٠ علبة متنوعة.

كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار السجائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.