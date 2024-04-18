الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لضبط المخالفات.. تموين الإسكندرية يشن حملات مكبرة على أسواق السجائر

المضبوطات
المضبوطات

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر لضبط المخالفات.

قامت إدارة تموين وسط، برئاسة الدكتور عبدالله عثمان، مدير الإدارة، وإشراف أحمد على، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين بحملات تموينية على أسواق السجائر التى أسفرت عن ضبط كمية من السجائر المحلية بدون فواتير وتحريز عدد ٢٢٠ علبة متنوعة.

كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار السجائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

تموين الإسكندرية اسواق السجائر المخالفات حملات تموينية تموين وسط

مواد متعلقة

البحث عن غريق فى الساحل الشمالى

نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يعلق على حريق الصيادلة

التهمت الكافيهات.. المعاينة الأولية وراء حريق نادي الصيادلة بالإسكندرية

تموين الإسكندرية يشن حملات موسعة لضبط المخالفات شرق وغرب المحافظة

تموين الإسكندرية يشن حملات رقابية ويضبط 3.5 طن أعلاف مجهولة المصدر

تشييع جثمان الفنان ياسر الشرقاوي من مسجد المواساة بالإسكندرية (صور)

حملات تموينية موسعة لضبط المخالفات بأسواق الإسكندرية

"تعليم الإسكندرية" يكشف حقيقة تسمم 8 طالبات بكرموز

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

التفاصيل الكاملة لمؤتمر رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين