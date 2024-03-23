السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تموين الإسكندرية يشن حملات موسعة لضبط المخالفات شرق وغرب المحافظة

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

تموين المنتزه

وقامت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة التى أسفرت عن تحرير عدد ٣٦ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٤ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لمستودع أسطوانات بوتاجاز مخالف وتحرير محضر لسوبر ماركت دون ترخيص وتم التحفظ على عدد ٢٥٠ عبوة لبن مختلفة الأصناف وتحرير عدد ١٢ محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ١٩ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٣  محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين شرق

كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة التى أسفرت عن تحرير عدد ٣٢ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير محضر لبقالين تموين مخالفين وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ٣ محاضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر ومصادرة عدد ٤٩٣ علبة سجائر متنوعة وعدد ٢٥٢٠ فلتر وتحرير عدد ٨ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين العجمي

كما قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبدالقادر مديرة الإدارة وفريق العمل التابع لها بحملات فى نطاق الإدارة التى أسفرت عن تحرير عدد ١٨ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ١٢ محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ١١ محضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تموين غرب والجمرك

قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة وتحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة  بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٩ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ٩ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تموين غرب تموين شرق تموين المنتزة مديرية التموين بالاسكندرية

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