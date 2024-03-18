تشييع جثمان الفنان ياسر الشرقاوي من مسجد المواساة بالإسكندرية (صور)

شيع عدد من أهالي الإسكندرية جنازة الفنان الراحل ياسر الشرقاوي، عقب صلاة ظهر، اليوم، من مسجد المواساة، بمنطقة الشاطبي، ليواري الجثمان الثرى بمثواه الأخير بمقابر العائلة بالمنارة، وسط حالة من الحزن.

وشارك في الجنازة أسرة وأصدقاء وجيران الفنان الراحل وسط حالة من الحزن والصدمة لرحيله المفاجئ، إثر حادث أليم وسقوطه من أعلى شرفة منزله فى منطقة كامب شيزار، فيما من المقرر أن يقام العزاء ليلًا بدار مناسبات الخاص بمسجد القائد إبراهيم.

إعلان الوفاة

يذكر أن اعلن حسني حافظ عضو مجلس النواب السابق، صديق الفنان الراحل، عن وفاته عبر صفحته على "فيسبوك"، حيث كتب: "البقاء لله.. مازال الموت يخطف أعز الأحباب إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى عشرة العمر صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة الفنان ياسر الشرقاوي".

توفي أثناء إطعام الحمام

وقال "حافظ" صديق الفنان الراحل، إن ياسر الشرقاوي كان يهوي تربية الحمام وصعد لسطح العقار لإطعام الحمام بمنطقة كامب شيزار وسط الإسكندرية إلا أنه سقط من سطح العقار متأثرا بالاصابة بعد اختلال توازنه.

يشار إلى أن الفنان ياسر الشرقاوي ممثل ومطرب من مواليد الإسكندرية شارك في العديد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل لدواعي أمنية عام 2002 مع الفنان الراحل كمال الشناوي، ومسلسل أم العروسة عام 1998 من بطولة حسين فهمي وسوسن بدر من إخراج أحمد صقر وفيلم لو كان ده حلم.

وشارك الفنان الراحل عام 2003 في بطولة مسلسل عاصفة الشك» مع الفنان سامي مغاوري وأحمد سلامة وكان من إخراج باسم محفوظ، وكان آخر أعماله مشاركته في مسلسل قلوب تائهة مع الفنانة عبير صبري عام 2006 من إخراج إبراهيم زكي.

كما قدم الفنان الراحل ألبوم نادي وضم أغنيات بوعد هواكي، ولا كنت أعرف، اتمهلي، وخداني، اشتاق، نادي، عيون الشمس، جاية وألف طريق، كما قدم ألبوم من أول مرة.

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