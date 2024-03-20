الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تموين الإسكندرية يشن حملات رقابية ويضبط 3.5 طن أعلاف مجهولة المصدر

المضبوطات
المضبوطات

أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة  الأسواق وضبط المخالفات التموينية.

 

إدارة غرب والجمرك

قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة واشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بالأشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية على الأسواق والتى أسفرت ضبط اعلاف مجهولة المصدر وتم التحفظ علي عدد ٤٠ شيكارة من الشعير علف زنة الشيكارة ٥٠ كجم بواقع ٢ طن وعدد ٣٠ شيكارة من الذرة الرفيعة (عويجة) زنة الشيكارة ٥٠ كجم بواقع طن ونصف، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

تموين الإسكندرية حملات وضبط اعلاف مجهولة المصدر إدارة غرب غرب والجمرك

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