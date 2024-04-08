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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التهمت الكافيهات.. المعاينة الأولية وراء حريق نادي الصيادلة بالإسكندرية

من الحدث
من الحدث

أعلن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، عن اشتعال حريق هائل بنقابة الصيادلة على طريق كورنيش الإسكندرية، قبل الإفطار وأنه امتد لنادي مجلس قضاة الدولة.

جاري بحث أسباب الحريق

وأكد نقيب صيادلة الإسكندرية، أنه جارى أسباب بحث الحريق، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عنه أي إصابات، وأنه جاري السيطرة على النيران. 

وكانت الأدخنة الكثيفة انتشرت في سماء الإسكندرية، بسبب اشتعال النيران فى أكشاك خشبية بنادى الصيادلة بكورنيش الإسكندرية، مساء اليوم الأحد. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق هائل فى نادى صيادلة الإسكندرية وتم الدفع بنحو 8 سيارات إلى موقع الحادث وجاري السيطرة على النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

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ألتهمت الكافيهات المعاينة الأولية كهربائي نادي الصيادلة بالاسكندرية

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