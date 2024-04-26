"تموين الإسكندرية" تكثف حملاتها لمتابعة التزام المخابز بأسعار "رغيف العيش"

وجه المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

فقد قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة واشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات أسفرت عن تحرير 14 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 26 محضر عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحى والفينو وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير 13 محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير 19 محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة

كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي، وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 51 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 11 محضر عدم إعلان عن أسعار الخبز السياحى والفينو وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضر امتناع عن بيع السجائر وتحرير 3 محاضر حيازة سجائر مجهولة المصدر وتحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير 3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان وتحت إشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 22 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير محضرين لثلاجتين حفظ مواد غذائية مخالفين وتحرير محضرين حيازة سجائر مجهولة المصدر وتحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة واشراف الأستاذ إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٣ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وأخيرًا، قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة وتحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 27 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 15 محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.