الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حملات تموينية بالإسكندرية على المخابز الحرة والسجائر لضبط المخالفات

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية،  تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية ومحلات السجائر ومصانع الحلويات والأسواق.

تموين شرق

شنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أماني الجزار، رئيسة الرقابة، ونبيل عسكر، مفتش الإدارة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، حملة تموينية على المخابز والأسواق والتي أسفرت عن تحرير 3 محاضر إنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن، وتحرير محضرين إنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات وتحرير 4 محاضر عدم إعطاء بون البيع للمواطنين وتحرير 4 محاضر عدم وجود لوحة بيانات لمخابز بلدية وتحرير 5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

ضبط خبز وسجائر

كما تم ضبط مخبز شامي حر يقوم ببيع وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 20 جم في الرغيف الواحد مخالفًا قرار وزير التموين 15 لسنة 2024 وكذا قانون حماية المستهلك 281 لسنة 1994، وتحرير محضر عدم إعلان عن أسعار المخبوزات والعيش السياحي، وضبط مصنع حلويات شهير بحيازته مواد خام بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ  علي عدد 25 جوال دقيق سياحي فاخر زنه الجوال الواحد 50 كجم بإجمالي طن ونصف وعدد 7 أجولة سكر سائب زنة الجوال الواحد 50 كجم، ما يقارب نصف طن سكر، وتحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومصادرة عدد 96 علبة سجائر وتحرير محضر بيع  سجائر بسعر أزيد وتحرير محضر امتناع عن بيع السجائر وتم ضبط عدد 50 علبة ميريت ومارلوبور وlm.

التحفظ على مواد تموينية

وتحرر محضر حيازة وعرض وبيع مكرونة تموينية محظور تداولها خارج المنظومة التموينية وتم التحفظ على 140 كيس مكرونة زنة الكيس الواحد 400 جم وتحرير 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية سارية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

حملات تموينية بالاسكندرية المخابز الحرة والسجائر لضبط المخالفات

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