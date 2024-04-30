الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ضبط مخللات ومنظفات وزيت طعام مجهولة المصدر في حملات تموينية ببرج العرب

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المصانع لضبط المخالفات.

تموين برج العرب

قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية على المصانع والتى أسفرت عن ضبط مصنع مخللات وذلك لحيازته مخللات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم ضبط والتحفظ على ١٠٠ برميل زنة الواحد ٢٠٠ كجم باجمالي كمية قدرها ٢٠٠٠٠ كجم.

مصنع منظفات

كما تم ضبط مصنع منظفات وذلك لحيازته مواد كيماوية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم ضبط والتحفظ على ١٥٠٠٠ لتر صابون سائل مجهول المصدر وغير مدون عليه اي بيانات.

زيت طعام

وضبط سيارة محملة بـ٢٤ برميل زيت طعام زنة الواحد ٥٠ لتر مجهولة المصدر ومشكوك في سلامتها بإجمالي كمية قدرها ١٢٠٠ لتر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية، تحفظت على 34،050 طن "مخللات" معبأة داخل عبوات وشكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية داخل مصنع بدون ترخيص مجهولة المصدر دون بيانات دالة عليه مما تشكل خطرًا على الصحة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع إنتاج وتعبئة مخللات بدون ترخيص في الإسكندرية، لحيازته كمية من المخللات مجهولة المصدر مما تشكل خطرًا على صحة المواطنين.
جرى مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر قدرها 34،050 طن "مخللات" معبأة داخل عبوات وشكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حملات تموينية ببرج العرب مخللات ومنظفات وزيوت

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