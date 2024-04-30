انتشال جثة صياد بعد غرقه بمياه البحر غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية، بمساعدة عدد من غواصي الخير، من انتشال جثة صياد غرق بالقرب من ميناء الدخيلة، وذلك بعد أربعة أيام من غرقه والبحث عنه، وعقب طفو الجثة على سطح البحر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بغرق صياد بالدخيلة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بغرق صياد، فى العقد الرابع من العمر، بشواطئ الدخيلة غربي محافظة الإسكندرية، بجوار مركبة فى البحر بمنطقة الدخيل.

طفت قوق سطح المياه

من جانبه، قال إيهاب الماحي، قائد غواصين الخير، إن فريقا من غواصين الخير توجه إلى موقع الحادث للمشاركة فى عملية البحث عن الجثمان وسرعة استخراج المدعو مصطفى النمس من البحر بعد طفو الجثة على سطح المياه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وفى سياق آخر، كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بشاطئ النخيل، غرب المحافظة، منذ 4 أيام، رغم التحذيرات من النزول لمياه البحر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حولها.

انتشال الجثة بشاطئ النخيل

كان قد انتشل الغواصون المتطوعين وقوات الإنقاذ النهري جثة سيف الدين رمضان، من شاطئ النخيل، بعد أن ظهرت بين الحاجزين الرابع والخامس، وتم انتشاله مباشرة، وتسليمه إلى الإسعاف تمهيدا لنقله إلى المشرحة وإنهاء الإجراءات اللازمة وتسليمه إلى ذويه ودفنه.

انتقال رجال الشرطة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العامرية أول لتحرير محضر بالواقعة، وتبين أن حالة الغرق لشاب في العقد الثاني من العمر، ويدعى سيف الدين رمضان رشدي، ويبلغ من العمر 21 سنة، من محافظة الجيزة، وحضر رفقة مجموعة من أصدقائه ضمن رحلات اليوم الواحد، وعقب نزولهم البحر غرق.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.