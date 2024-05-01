الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إستجابة لشكوى المواطنين.. إزالة حظيرة مواشي خلف مسجد المرسي أبو العباس بالإسكندرية

جانب من حمله الازاله
جانب من حمله الازاله

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، بشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات بمنطقة أبي العباس، فى إستجابة فورية لشكاوي المواطنين، بشأن وجود قطعه أرض يتم بها تربيه مواشي بالنطاق السكاني بميدان المساجد.

انتشار الأمراض

فور تلقي عدد من الشكاوي على بوابة مجلس الوزراء ومواقع التواصل الاجتماعي، وإشارة غرفه عمليات المحافظه بشأن وجود قطعه أرض يتم بها تربيه مواشي بالنطاق السكاني بميدان المساجد خلف مستوصف أبي العباس مما يضر بالبيئه والسلامه العامه للمواطنين ويؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئه.

قيادة الحملة

قادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك حملة، بوجود اللواء عبد الخالق حجازي حكمدار وسط ومأمور قسم الجمرك  والعقيد رئيس وحده المسطحات المائيه والبيئه وسكرتير عام الحي، وليد مرسي مدير عام المتابعه بالمحافظه، المهندس إسلام عوده، مدير عام التدخل السريع بالمحافظة، ومديريه الطب البيطري، ومنطقه الجمرك الطبية وجميع الإدارات المعنيه بالحي.

وبالمعاينة تبين وجود سيارة نصف نقل طويله محمله بعلف للحيوانات، وأيضًا وجود قطعة أرض حوالي 10 م × 10 م مغلق بلوائح خشبيه ومليء بروث الحيوانات وكان ينبعث منه الروائح الكريهه مما يدل على استمرار استغلاله  لتربية المواشي.

على الفور أصدرت المهندسه نهى خليفه تعليماتها بفك اللوائح الخشبيه المتواجدة داخل المكان والتحفظ عليها بديوان عام المحافظة، وأتخاذ كافة الإجراءات القانونيه وتعهد على صاحب المكان بعدم عودة المواشي والاستغلال السيء للمكان.

كان قد أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدى لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية 

 وفي هذا الصدد، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة الحملات المُكبرة بالأحياء، وشن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملة لإزالة التعديات تمكنت من إزالة 5 متغيرات مكانية حتى سطح الأرض على مساحة 750م2 بقطاع النهضة، فضلًا عن تنفيذ عدد 4 قرارات إزالة عبارة عن أسوار ومبان على مساحة نحو 59560 مترًا مربعًا بطريق البتروكيماويات والتحفظ على 2 خلاطة.

جانب من حمله الازاله
جانب من حمله الازاله
جانب من حمله الازاله
جانب من حمله الازاله
جانب من حمله الازاله
جانب من حمله الازاله
جانب من حمله الازاله
جانب من حمله الازاله
حملة مكبرة حظيرة مواشي مسجد المرسى ابو العباس بالاسكندرية حي الجمرك

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