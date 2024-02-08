الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة لإزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بالإسكندرية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضى الدولة

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدى لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية 

 وفي هذا الصدد، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة الحملات المُكبرة بأحياء المحافظة، حيث شن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملة مُكبرة لإزالة التعديات تمكنت من إزالة 5 متغيرات مكانية حتى سطح الأرض على مساحة 750م2 بقطاع النهضة، فضلًا عن تنفيذ عدد 4 قرارات إزالة عبارة عن أسوار ومبان على مساحة نحو 59560 مترًا مربعًا بطريق البتروكيماويات والتحفظ على 2 خلاطة.
 

17 حالة إزالة بحي المنتزه أول 

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مُكبرة لإزالة التعديات، حيث تمت إزالة 10 تعديات عبارة عن تشوينات بمناطق الطوير والتوفيقية وحوض الملوانى، بالإضافة إلى إزالة 7 متغيرات مكانية عبارة عن أسوار بمناطق المراغى القديمة، عزبة التوفيقية، عزبة الـ500 وعزبة الإصلاح.

وقام حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مُكبرة تمكنت من إزالة تعديات على أراضي الدولة عبارة عن حوائط على مساحة 100م بعزبة الكوبانية.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الإسكندرية في التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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