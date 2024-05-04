السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"تنشيط السياحة" تستقبل الباخرة "Seabourn Quest" بميناء الإسكندرية

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، اليوم السبت، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية "Seabourn Quest"، والتى ترفع علم "البهاما" وتقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة وطاقم السفينة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة اللواء هشام لطفي مدير عام الهيئة، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة.

تنشيط السياحة

واستقبل مسؤولو الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية وخريطة الإسكندرية باللغات المختلفة، وأيضا الشنط الـVIP لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الإستقبال، ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة اخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة.

وأصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليمات للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وآمان، مؤكدًا على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى احمد حمدي، نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل واللواء بحرى هشام صفوت - نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للإستثمار، وعبد الوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية وأمل العرجاوي، مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، واللواء هاني نصحي، مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، اللواء عمرو شحاتة، نائب مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، والرُبان محمد صفوت، رئيس الإدارة المركزية للحركة، والعميد بحري محمد نمر- مدير عام حركة الركاب، وحسام غريب، مدير إدارة الإستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والدكتور محمد احمد، مدير إدارة أمن الأفراد والمنشآت بميناء الإسكندرية، محمد السيد ممثل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

كانت قد استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، السفينة السياحية سيرينا الجنسية مارشال، التي وصلت إلى رصيف الميناء في الساعة 6 الصباحا من مدينة بورسعيد ومن المقرر أن تغادر في الساعة 10 مساءا الي دولة اليونان، وعلي متنها 654 سائحا من مختلف الجنسيات.

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
الباخرة السياحية تنشيط السياحة وخريطة الإسكندرية الهيئة الإقليمية بميناء الإسكندرية

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