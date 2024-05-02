سحب عينات من الفسيخ وحملات تموينية مكبرة على أسواق الإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندري، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات الفسيخ.

تموين شرق

وقامت إدارة تموين شرق، برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة واشراف الدكتورة أمانى الجزار، رئيسة الرقابة بالاشتراك مع مفتشى الأغذية بالصحة بحملة تموينية على الأسواق والتى أسفرت عن تحرير ٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير ٤ محاضر عدم توافر اشتراطات صحية وتحرير محضرين عدم حصول حصول علي رخصة بائع متجول.

كما تم تحرير محضر إعدام ١٠ كجم رنجة، لحظر بيعها مع الباعة الجائلين وتحرير محضر إعدام كمية ٨ كجم ام الخلول وذلك لحظر بيعها وتجمعيها في هذه الفترة من العام مخالفة للقانون الخاص بالأمراض المعدية.

سحب عينات فسيخ

وتم سحب عينات من فسيخ مملح من المحلات والباعة الجائلين وتم التحفظ علي 58 كجم فسيخ مملح للشك في تغير خواصها البكترلوجية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.