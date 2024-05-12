ضبط جبن فاسد في حملة تموينية مكبرة بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة بالرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية لضبط المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

فقد قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة الأستاذ رضا حسن مدير الإدارة وإشراف الأستاذ أحمد هيبة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة على نطاق الإدارة التى أسفرت عن ضبط أحد ثلاجات حفظ الجبن بحيازتها 74 صفحية جبن ابيض منتخفة وبها صدأ وغير صالحة للاستهلاك الادمي زنة الصفيحة الواحدة ٢٠ كجم باجمالي ١٤٨٠ كجم، وعدد ١٠ قرص جبن تركي زنة القرص الواحد ١٠ كجم باجمالي ١٠٠ كجم بها تعفن وغير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

كما أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة الأستاذ محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملة على الأسواق والتى أسفرت عن ضبط سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وتم تحريز ومصادرة الأصناف والكميات عدد ٣٦ تذكرة كيك وكاستر منتهية الصلاحية وعدد ٩٦ قطعة جبن مثلثات منتهية الصلاحية و20 كجم عسل اسود منتهية الصلاحية و3 زجاجات مشروب شربات منتهية الصلاحية و13 علبة كريم كراميل منتهية الصلاحية وعدد ٣ علبة كركدية منتهية الصلاحية وعدد 48 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

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