الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"تموين الإسكندرية" يُداهم مصنعًا لإعادة تدوير زيت الطعام المستخدم

المضبوطات
المضبوطات

قام المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندريه، بقيادة حملة تشكلت من إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة وحماده عبد الستار مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وحى المنتزة أول بحملة على نطاق الإدارة  والتى أسفرت عن ضبط مصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة لقيامه بإعادة تدوير زيت الطعام المستخدم وتعبئته مرة أخرى.

وتحفظت الحملة على 10 كرتونة زيت عبوة الكرتونة  12 زجاجة باجمالى 120 زجاجه زنة الزجاجة واحد لتر و300 زجاجة زيت فارغة و24 كرتونة خل عبوة الكرتونة 12 زجاجه باجمالى 288 زجاجة و200 زجاجة خل فارغة.

تشميع المصنع 

كما تم تشميع المصنع بمعرفه الحى وعمل اللازم قانونيآ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

وأصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

تموين المنتزة

وقامت إدارة المنتزة التموينية برئاسة رضا حسن  مدير الإدارة  و تحت إشراف أحمد على رئيس الرقابة ووائل كمال مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط 99 زجاجة خل زنة الزجاجة واحد لتر منتهية الصلاحية، وضبط 21  زجاجة زيت طعام زنة الزجاجة 800 ملل منتهية الصلاحية، وضبط 54 علبة حليب زنة العبوة 200 ملل منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 40علبة جبنة زنه العبوة واحد كيلو جرام منتهية الصلاحية وضبط 114 باكو كيك منتهى الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام لإجراء التحقيق.

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حملة مكبرة لتموين الإسكندرية مصنع لتدوير زيت الطعام التموين والتجارة

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