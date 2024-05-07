الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالصور.. محافظ الإسكندرية يشارك في وضع حجر الاساس للنادي البحري للنيابة الادارية بالعجمي

من الحدث
من الحدث

قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار سعد النزهي رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية والنادي البحري، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بوضع حجر اساس النادي البحري للنيابة الادارية بمنطقة بيانكي في العجمي بيطاش غرب المحافظة.

قال المستشار حافظ عباس، إن  الإسكندرية أرض السحر والجمال واخرجت عددا من الرموز القضائية والسياسية والعسكرية والفنية، ونحن اليوم في هذه المدينة الساحره وعلي مقربه من الاحتفال بمرور 70 عام علي إنشاء النيابة الإدارية وبالتزامن مع هذه المناسبه نقوم بوضع حجر نادي النيابة الإدارية البحري ليكون صرح جديد ينضم الينا، مقدما الشكر لمحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف علي تعاونه في هذا الصدد لافتا ان الافتتاح سيكون منتصف يوليو المقبل. 
 

جاء ذلك اليوم، خلال وضع حجر أساس نادي النيابة الإدارية البحري بالعجمي بحضور مستشاري النيابة الإدارية ومجلس إدارة النادي المستشار عصام يسري نائب رئيس النادي، المستشار عاطف عبدالحميد أمين للشئون الإدارية بالنادي البحري. والمستشار صالح سليم سكرتير عام النادي، والمستشار عمر عبدالوراث امين العلاقات العامة والعضوية، المستشار رأفت نبيل أمين الصندوق.
 

وأضاف المستشار حافظ عباس، أنه تم توفير 4 شقق ضيافة لمرتادي النادي، والتعاقد مع القوات المسلحة لإدارة النادي وتوفير كافة الاعتمادات المالية للنادي البحري.
 

وأوضح المستشار سعد النزهي،: نقدم خدمه مميزة علي الشاطئ من غرف خلع ملابس ومطاعم وكافيهات علي أعلي مستوي وتوفير استراحات خاصة للاعضاء وأسرهم للاستمتاع بمصيف متميز.

وأشار اللواء محمد الشريف، إلي أنه تم  اختيار مكان النادي البحري في موقع متميز بمنطقة بيانكي التي لا زالت تضم صفوة المجتمع بما يتواكب مع هيئة النيابة الإدارية، مؤكدا أن الجهود المبذولة فاقت كل التوقعات لإنهاء إجراءات النادي والعمل افتتاحه في اقرب وقت وسنعمل علي تخصيص شاطىء لاعضاء هيئة النيابة العامة قريبا.
 

وأكد المحافظ أننا سنعمل علي تمهيد الطريق المؤدي للنادي ورصفه بالكامل وحل نقص البوتامين الخاص بالرصف في أقرب وقت.

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للنادي البحري للنيابة الإدارية بالبيانكي العجمي بيطاش غرب الاسكندرية

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