"تموين الإسكندرية" يضبط زيوت طعام مستخدمة داخل مخزن

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية وضبط المخالفات.

فقد قامت إدارة تموين المنتزه بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وحى المنتزة أول بحملة على نطاق الإدارة وأسفرت عن ضبط مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة لقيامه بتجميع زيوت الطعام المستخدمة، حيث تم التحفظ على كمية ٣٨.٩١٥ طن.

كما تم تشميع المخزن بمعرفة الحى وعمل اللازم قانونيًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.



كانت إدارة برج العرب التموينية في الإسكندرية، شنت حملة مفاجئة برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، بنطاق الإدارة أسفرت عن مصادرة وتحريز كميات كبيرة من زيوت الطعام واللحوم والنشا مجهولة المصدر داخل مصنع بمنطقة برج العرب.

كما أسفرت الحملة عن ضبط ومتابعة مصانع المواد الغذائية على مستوى الإسكندرية والحفاظ على الصحة العامة ومحاربة الغش التجاري.

وجرى ضبط أحد مصانع المواد الغذائية بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك لحيازته واستخدامه مواد وخامات مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، وكذلك عدم مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية بالمنشأة، مما يعرض المنتجات الغذائية للتلوث والفساد.

وتبين أن المضبوطات التي جرى مصادرتها شملت ١٢٠ جركن زيت طعام سعة الواحد ٢٠ لترًا بإجمالي كمية قدرها ٢٤٠٠ لتر مجهولة المصدر وعليها استيكر سهل النزع، و٦٥ كرتونة لحوم زنة الواحدة ٢٠ بإجمالي كمية قدرها ١٣٠٠ كجم مجهولة المصدر، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، و٤٥ شيكارة نشا بطاطس زنة الواحدة ٢٥ كجم بإجمالي كمية قدرها ١١٢٥ كجم مجهولة المصدر، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها.



وفي سياق متصل، شنت إدارة شرق التموينية بالمديرية، برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، حملة أسفرت عن ضبط مصنع تعبئة أرز بحيازته كمية من الأرز بدون فواتير دالة على الحيازة وعدم الإخطار عن حركة تداول الأرز، حيث تم التحفظ على ١٩ شيكارة أرز زنة الشيكارة الواحدة ٢٥ كجم بإجمالي كمية ٤٧٥ كجم.