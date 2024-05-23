التحقيق فى انهيار عقار قديم بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الخميس، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول انهيار عقار قديم في حي وسط، مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، خالٍ من السكان، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار الانهيار، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ على ملف العقار لفحصه.

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات حي وسط بانهيار عقار في 9 شارع الشموس، فانتقلت قيادات الحي رفقة قوات الحماية المدنية وضباط المباحث وشركات المياه والغاز.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار عبارة عن دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وانهيار العقار بالكامل دون وقوع إصابات، وهو خالٍ من السكان، وأنه تم فصل التيار الكهربائي من قبل شركة الكهرباء ووضع شريط لاصق من قبل الحماية المدنية، كما قامت شركة المياه بفصل مواسير المياه.

وتم وضع الحواجز لإغلاق الشارع بسبب الانهيار، وجارٍ العمل على فتحه، وبالعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تبين أنه صادر له قرار إزالة وإخلاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.