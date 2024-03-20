النائب عصام هلال: ذكرى العاشر من رمضان يظل إنجازًا وطنيًا وبطوليًا

قدم المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال “عفيفي” في بيان له، إن ذكرى العاشر من رمضان ستظل إنجازًا وطنيًا وبطوليًا ورمزًا للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل والتي خاض فيها الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ.

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ: “أدعو الله أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة وأن ينعم على مصرنا الغالية بالتقدم والرفعة والازدهار.. وكل عام ومصر شعبا وقيادة منتصرة وفي أمن وخير وسلام”.