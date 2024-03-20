الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

النائب عصام هلال: ذكرى العاشر من رمضان يظل إنجازًا وطنيًا وبطوليًا

عصام هلال عفيفي
عصام هلال عفيفي

قدم المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال “عفيفي” في بيان له، إن ذكرى العاشر من رمضان ستظل إنجازًا وطنيًا وبطوليًا ورمزًا للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل والتي خاض فيها الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ.

 

txt

قيادى بـ"مستقبل وطن": ذكرى انتصارات العاشر من رمضان علامة مضيئة فى ذاكرة الوطن

txt

بالتعاون مع "مستقبل وطن".. محافظ سوهاج يتفقد معرض "أهلا رمضان" بحي غرب

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ: “أدعو الله أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة وأن ينعم على مصرنا الغالية بالتقدم والرفعة والازدهار.. وكل عام ومصر شعبا وقيادة منتصرة وفي أمن وخير وسلام”.

المستشار عصام هلال عفيفي مستقبل وطن السيسي وزير الدفاع العاشر من رمضان الشعب المصري

الأكثر قراءة

أحمد شوبير: كنت خايف زيزو يسجل هدفين فى ابنى بنهائى كأس مصر

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة