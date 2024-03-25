الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بابا جه الحلقة الأخيرة.. أكرم حسني يتخلي عن مشروعه: "مفيش أب بيتأجر"

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

شهدت الحلقة 15 الأخيرة  من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني، مفاجئة كبيرة لأسرتة بعد ظهورة في برنامج فريال يوسف “نهي”، والدة زياد وتخلي "هشام" عن مشروع "بابا جه"، حتى يرضي زوجته نسرين أمين وابنته جودي قائلًا: "مفيش أب بيتأجر، مفيش أب بيقعد يومين تلاتة ويمشي".

مسلسل بابا جه أحداث الحلقة الأخيرة 

وشهدت الأخيرة من مسلسل بابا جه مشهد مؤثر بعد أن قامت جودي إبنته بطلب أبلكيشن "بابا جه" وأختارت الأب الأصلي وفوجئ هشام أن الأورد هي نجلته، وسألته عن انشغاله عنها طوال مدة كبيرة وبرر الأب أن السبب هو انشغاله في العمل وسط بكاء شديد.

 

 

أحداث الحلقة 14 من مسلسل بابا جه

 

مسلسل بابا جه الحلقة 14، يتصالح هشام "أكرم حسني"، مع زوجته ولاء "نسرين أمين"، ويعودان معًا إلى منزلها، لكن الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لهشام، خلال الحلقة 13 من مسلسل بابا جه، الذي كان يطلب خلاله من زوجته أن تسمعه، عندما رأته مع نيللي العروسة التي كان يؤدي دور والدها في الحلقة 12، تسبب في حزن هشام وقلقه من الناس.

فيما تحاول ولاء تهدئة هشام، وأخبرته أنه لا يجب أن ينهي عمله، ويستمر فيه، بدلًا من بقائه اكثر من ثلاث سنوات بدون عمل، لافتة أن الفيديو تسبب في شهرته أكثر.

ويقرر هشام الاستمرار في عمله، وزاد الطلب عليه كأب للإيجار، واستمرت ولاء مع ياسر ابن عمة هشام محمد أوتاكا في العمل كخدمة عملاء، وتقديم العروض لهم.

 

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا اللايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

 

مسلسل بابا جه مواعيد وقنوات عرضه 


يعرض مسلسل بابا جه  بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

 

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موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني الحلقة 14

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مسلسل بابا جه ملخص أحداث الحلقة 14.. هشام أمام عرض مغري بـ30 مليون جنيه

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مسلسل بابا جه.. ملخص أحداث الحلقة 14

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