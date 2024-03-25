أستاذ اقتصاد: خفض أسعار السلع 20% يعكس جهود الدولة لمواجهة التضخم

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا فيما يتعلق بالسياسة النقدية وتحديدًا إجراءات البنك المركزي ساهمت بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء، وتقليل الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للدولار.

وأضاف "عنبر" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن تلك الإجراءات لم تكن هدفًا رئيسيًا بالنسبة للمواطن، لكن كانت آلية للوصول إلى هدف حقيقي وهو تخفيض معدلات التضخم، خصوصًا مع توفير كمية كبيرة من النقد الأجنبي.

وتابع: "الحصول على مستلزمات الإنتاج أصبح سهلًا بالنسبة للتجار والدولار أصبح متاحًا بأسعار لا توجد بها مضاربة من السوق السوداء، وبالتالي المحصلة النهائية لتلك الجهود تتمثل في انخفاض أسعار السلع الأساسية".

وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة بالسياسة النقدية والمالية لا بد أن تنعكس في النهاية على رفاهية المواطن وأهم ما يؤثر على ذلك هو معدل التضخم الذي ينعكس على القوة الشرائية للمواطن.

واستكمل: "خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و20% و30% بعد عيد الفطر أمر مهم جدًا ويعكس مدى الجهد المبذول في هذا الإطار".