الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

إطلاق أغنية لذاذة لرامى صبرى فى الحلقة الأخيرة من مسلسل "بابا جه"

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

فاجئ أكرم حسني جمهوره في الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه، بإطلاق أغنية لذاذة للنجم رامي صبري، وهي من إنتاج شركة ‏Ideology production، الاغنية كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما.

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه، بعض المشاهد المؤثرة لعلاقة الأب والأبناء وتخلي أكرم حسني عن مشروعه الناجح " بابا جه" ونفذ فكرة ابنته "جودي" لافينيا نادر محل "كشري" بمشاركة ياسر مدير أعماله "محمد اوتاكا" وزوجته نسرين أمين وعمته "سماء إبراهيم".

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وأنطلق في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

 

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.


أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.


موعد عرض مسلسل بابا جه
يعرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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