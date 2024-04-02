الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة الحلقة 8.. صدقي صخر يفشل في تحقيق مشاهدات في أول "لايف" على إنستجرام

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

يدخل الدكتور إبراهيم - صدقي صخر- للمرة الأولى على موقع انستجرام،ضمن أحداث الحلقة 8 مسلسل  فراولة  بعدما قامت السكرتيرة الخاصة به بإنشاء حساب له للمرة الأولى، وذلك 

أحداث مسلسل فراولة تفاصيل أحداث الحلقة 8

 

يقول الدكتور إبراهيم إنه محتاج يخرج في بث مباشر مع المتابعين على انستجرام، لكي يكشف لهم الخرافات، فتقول له السكرتيرة إن هذا المحتوى غير مناسب لانستجرام، فيؤكد أنه من الضروري وجود محتوى جاد، ويخرج في الفيديو ويهاجم فراولة، ويصفها بالنصب، ولكن الفيديو لا يحقق سوى 15 مشاهدة.


وكان ذهب الدكتور إبراهيم "صدقي صخر" إلى فراولة ليخبرها عن الابتعاد عن ابنته لارا ووالدتها بعد أن نشرت صورة برفقتها على السوشيال ميديا.

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مسلسل فراولة الحلقة 8.. نيلي كريم تسخر من صدقي صخر: "جبتلك فانوس بيصفي النفوس"

مسلسل فراولة ملخص الحلقة 7 


شهدت الحلقة 7 من مسلسل فراولة، صفقة جديدة لـ نيللي كريم من محسن العصفوري وشهرته ملك المقاولات في مصر، ليستشيرها بعد وفاه العراف الإفريقي الخاص به لكن قبل الوفاة حدثه العراف أنه سيقابل شخص آخر يستشيره  من بعده، وبعدها ظهرت فراولة أمامه في التلفاز واختارها لتحل مكانه.

وحدثها العصفوري أنه لديه صفقه كبيرة ويريد أن يستشيرها هل يوافق عليها أم لا، ولكن فراولة كانت تريد أن تنجو من هذا الموقف وطلبت منه أن يوافق عليها وبعدها بالفعل نجح في الصفقة وكسب 10 ملايين جنيه وعرض عليها نصف مليون أتعابها.

قصة مسلسل فراولة


انتقلت  فريال وشهرتها " فراولة" إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك وخرج من السجن تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 8

 

يعاد مسلسل فراولة الحلقة 8 بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.


أبطال مسلسل فراولة


فراولة بطولة عدد من النجوم من بينهم نيلى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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مسلسل فراولة الحلقة 8.. نيلي كريم تسخر من صدقي صخر: "جبتلك فانوس بيصفي النفوس"

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مسلسل فراولة الحلقة 7.. "العصفوري" يستشير نيللي في صفقة بـ 10مليون جنيه

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