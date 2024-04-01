بعد إحراقه وتدميره بالكامل.. القصة الكاملة لانسحاب الاحتلال من مجمع الشفاء

تم العثور على ما لا يقل عن 300 جثة، حتى ظهر اليوم الإثنين، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المجمع الطبي يوم الإثنين، وفقًا لما ذكره الدفاع المدني في غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة، في بيان يوم الإثنين: "جميع الذين اتصلوا بنا في وقت سابق لطلبات الإنقاذ توفوا في محيط مجمع الشفاء".

وأشار إلى أنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للقتلى، لأن القوات الإسرائيلية قامت بدفن الجثث داخل مجمع الشفاء وحوله وجرفت الطرق القريبة.

وكانت انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية من مستشفى الشفاء يوم الإثنين، بعد حصار استمر 14 يومًا للمجمع الطبي، وسط مزاعم الاحتلال المتكررة بأن مجمع الشفاء يستخدمه مسلحون.

وتقول إسرائيل إن عملياتها داخل المستشفى وحوله كانت مهمة "دقيقة" لمكافحة الإرهاب، وأوضحت أنها بذلت قصارى جهدها لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.

وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إن أكثر من 200 مسلح قُتلوا في المستشفى.

وقال المتحدث الرسمي الأدميرال دانييل هاجاري، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، إنه تم اعتقال 900 من المسلحين المشتبه بهم في العملية التي استمرت أسبوعين.

وأضاف هاجاري أنه تم التعرف على أكثر من 500 مسلح على أنهم أعضاء في حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وأن بعض المعتقلين هم "قادة وأشخاص مهمون".

وزعم أن حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين بدأتا إعادة تجميع صفوفهما في الجزء الشمالي من قطاع غزة، وأنهما تستخدمان مستشفى الشفاء كقاعدة لإعادة البناء.

إحراق مبان بالكامل

وأفاد تليفزيون فلسطين، عبر منصة تليجرام، بأن "جيش الاحتلال ينسحب بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي غزة بعد عملية استمرت نحو أسبوعين".

وأضاف أنه تم "إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة، وحجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة كبير جدًا".

فيما يقول شهود عيان فلسطينيون إن المناطق السكنية القريبة سويت بالأرض. وأضاف الشهود، بحسب ما ذكرته "فرانس برس"، أن عشرات الغارات الجوية والقذائف ضربت المنطقة المحيطة بالمجمع.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس إن الضربات الجوية الإسرائيلية وفرت غطاء للمركبات المنسحبة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي سحب الدبابات والمركبات من المجمع، الذي يضم مستشفى الشفاء الرئيسي في القطاع المحاصر، بعد أيام من إطلاق عملية واسعة النطاق في الموقع.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن عشرات الجثث انتشلت من المكان، وإن بعضها تحلل داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد صحفييها قوله إن العديد من المباني داخل المجمع تضررت، كما تضررت بعض المناطق بسبب النيران.

وقال طبيب للوكالة إن أكثر من 20 جثة انتشلت، وإن بعضها سحقته المركبات المنسحبة.

تاريخ مجمع الشفاء الطبي

تأسس مجمع الشفاء الطبي عام 1946، حيث أنشأه وقتها الانتداب البريطاني. وبمرور الوقت، تطور المجمع وأصبح أكبر مجمع طبي، حيث يضم ثلاث مستشفيات متخصصة، ويعمل فيه 25% من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة.

تبلغ مساحة مجمع الشفاء الطبي 45 ألف متر مربع؛ ويتكون من عدة أبنية، بمسطح بناء قائم يبلغ 15 ألفًا و235 مترًا مربعًا.

ويقدم المستشفى الخدمات لسكان مدينة غزة، بالإضافة إلى استقبال حالات من مدن أخرى لا تتوفر فيها مستشفيات متخصصة، كونه أكبر مجمع طبي في القطاع.