الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مراسل "سى إن إن": المشهد بمستشفى الشفاء فى غزة فيلم رعب

محيط مستشفى الشفاء
محيط مستشفى الشفاء

وصف مراسل  شبكة "سي إن إن" الأمريكية، المشهد في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، اليوم الإثنين، بأنه "يبدو وكأنه فيلم رعب" بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، منهية حصارها للمنشأة الذي دام أسبوعين.

وقال خضر الزعنون، العامل في وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "الجرافات سحقت جثث الناس في كل مكان حول المستشفى وفي ساحة المستشفى".

وحسب شبكة "سي إن إن"، وصل المدنيون إلى المجمع للبحث عن ذويهم المفقودين، لافتة إلى أن العديد من العائلات يبحثون عن أحبائهم ولا يمكنهم العثور عليهم، حتى إن بعضهم يعرف أنهم قُتلوا لكن يحاولون الوصول إلى جثثهم المفقودة. 

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جيش الاحتلال يعلن انتهاء عملية استمرت أسبوعين فى مجمع الشفاء بغزة

وقال مراسل الشبكة: "لقد وجدنا عائلات بأكملها ميتة وجثثهم متحللة في المنازل المحيطة بالمستشفى"،لافتًا إلى أن الناجين في المجمع يعانون من سوء التغذية.

وأضاف أن "الأشخاص الذين يعيشون داخل المستشفى يعانون من المجاعة، حيث يتم إعطاؤهم زجاجة مياه واحدة يوميًا ليتقاسموها مع ستة أشخاص".

وفي بيان أكد انسحابه من المستشفى، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت من أسماهم بـ"الإرهابيين" بينما منعت إلحاق الأذى بالمدنيين، حسب زعمه.

الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء 

وكانت قد أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن انسحابها من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد حصار استمر 14 يومًا.

وقال الاحتلال إن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك أكملت نشاطًا عملياتيًا دقيقًا في منطقة مستشفى الشفاء وخرجت من منطقة المستشفى"، مستخدمًا اختصارًا لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت".

وأضاف أن "القوات قتلت إرهابيين في مواجهات قريبة، وعثرت على العديد من الأسلحة والوثائق الاستخبارية في جميع أنحاء المستشفى، مع منع إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية".

مستشفى الشفاء إنسحاب الجيش الاسرائيلي الاحتلال مجاعة غزة

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