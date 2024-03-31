الأحد 31 مارس 2024
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عالم

"الصحة العالمية": استشهاد 4 وجرح 17 في قصف إسرائيلي من طاقمنا

تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم

أعلن المدير العام للصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأحد، استشهاد 4 أشخاص وجرح 17 في قصف إسرائيلي استهدف خيمة بمستشفى شهداء الأقصى بها فريق المنظمة في غزة.

قال جيبريسوس: "الفريق التابع لنا كان يقوم بمهمة إنسانية لتقييم الاحتياجات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى".

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن حوالي 9000 مريض عالق في غزة بحاجة إلى إجلاء عاجل إلى الخارج.

وأضاف تيدروس أنه مع انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، يحتاج الآلاف إلى العلاج من السرطان وغسيل الكلى، وكذلك من الإصابات التي لحقت بهم خلال الصراع.

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية إلى أنه تم بالفعل إجلاء أكثر من 3400 شخص، لكن الكثيرين ينتظرون موافقة إسرائيل على المغادرة.

وتابع: "نحث إسرائيل على تسريع الموافقات على عمليات الإجلاء، حتى يمكن علاج المرضى ذوي الحالات الحرجة". "كل لحظة مهمة".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة، إن مستشفيات غزة التي تعمل جزئيًا لا يمكنها سوى تقديم "خدمات محدودة" ومكتظة بالمرضى. كما أنهم يواجهون "نقصًا حادًا في الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية والعاملين في المجال الصحي".

تيدروس أدهانوم قصف إسرائيلي شهداء الأقصى فريق المنظمة في غزة غزة

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