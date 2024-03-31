الأحد 31 مارس 2024
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عالم

أبو الغيط يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة، وينستون بيترز نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا والوفد المرافق، وذلك أثناء زيارتهم إلى مصر وعدد من الدول الأوروبية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشاد أبو الغيط بموقف نيوزيلندا الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والمطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وناشد الأمين العام للجامعة الوزير النيوزيلندي اتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين كون ذلك طريقًا لتحقيق التسوية السلمية على أساس حل الدولتين باعتبار أن الاعتراف ونيل فلسطين العضوية الكاملة للأمم المتحدة يمهد للتفاوض بين الطرفين على أرضية من التكافؤ والندية، بخلاف الوضع الحالي.

كما أشار المتحدث إلى أن أبو الغيط شدد خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق نار فوري في غزة، والعمل على إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ووقف نزيف الدم الذي استمر شهورًا داخل القطاع، والعمل على إغاثة السكان وإدخال المساعدات الإنسانية وفق آلية مستدامة وموثوقة، مضيفًا أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الأمانة العامة رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا مصر الدول الأوروبية

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