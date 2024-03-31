الاحتلال يعلن استهداف قائدا في وحدة مضادة للدبابات تابعة لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قائدا "كبيرا" مسؤولا عن "عشرات الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات في وحدة مضادة للدبابات تابعة لحزب الله في غارة جوية في لبنان يوم الأحد.

وقال جيش الاحتلال إن إسماعيل الزين، قُتل في غارة على سيارة بالقرب من بلدة كونين في جنوب لبنان.

واعترف حزب الله بوفاة الزين في بيان له الأحد، دون أن يذكر لقبه أو يوضح كيف توفي.

فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن غارة بطائرة بدون طيار الأحد على سيارة قرب كونين. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن طائرة إسرائيلية بدون طيار أطلقت صاروخا موجها على السيارة.

وجاء إعلان الأحد، بعد إطلاق "العديد" من الصواريخ باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان، بحسب الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عددا من عمليات الإطلاق.