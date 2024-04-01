الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس: إسرائيل تصر على عدم عودة النازحين من جنوب قطاع غزة

حماس
حماس

قال قيادي في حركة  حماس، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تصر على عدم عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى بيوتهم ومناطقهم في الشمال، وإنما إلى خيام يتم إنشاؤها لإيوائهم.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحاول كسب الوقت، وامتصاص غضب أهالي الأسرى، لكنه يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق للتهدئة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

الوفد الإسرائيلي ليست لديه صلاحية التوصل لاتفاق

وأضاف أن الوفد الإسرائيلي ليست لديه صلاحية التوصل لاتفاق، مؤكدًا على تمسك حماس بوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين وتكثيف الإغاثة والإعمار.

نتنياهو رفض طلب المفاوضين الإسرائيليين منحهم مساحة أكبر ليتمكنوا من التوصل إلى صفقة

وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد قال، أمس الأحد، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض طلب المفاوضين الإسرائيليين منحهم مساحة أكبر حتى يتمكنوا من التوصل إلى صفقة مع حركة حماس.

وأضاف الموقع أن معظم وزراء حزب نتنياهو بالمجلس الوزاري المصغر أجمعوا على ضرورة تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق، لكنه رفض.

وأشار إلى أن أعضاء بمجلس الحرب طالبوا نتنياهو بإبداء مزيد من المرونة، لكنه اتهمهم بالضعف وعدم معرفة كيفية التفاوض مع حماس.

ووصل وفد إسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، في مسعى جديد من الوسطاء للوصول لاتفاق تهدئة وتبادل أسرى في القطاع.

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