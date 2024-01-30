خبراء فلسطينيون لـ"الدستور": يجب الوصول لاتفاق مقبول لوقف الحرب فى غزة

أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، تسلم الحركة المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس وبصدد دراسته وتقديم ردها عليه على قاعدة أن الأولوية هي لوقف العدوان الغاشم على غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي كليا إلى خارج القطاع،

وضم الاجتماع الرباعي الذي عقد في باريس يوم الاحد مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل لبحث صفقة جديدة بشأن الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.

جهاد أبو لحية يوضح شروط اتفاق إنهاء حرب غزة

وفي هذا الإطار أكد الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، ضرورة استغلال أي فرصة ممكنة من أجل إيقاف آلة القتل الإسرائيلية المجنونة التي تنتعش بدماء الشعب الفلسطيني.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "لذلك أرى أن على الفصائل الفلسطينية الذهاب نحو اتفاق مقبول وذلك وفق شروط الفصائل الفلسطينية بحيث يصل هذا الاتفاق في نهاية المطاف إلى عدد من الأمور المهمة منها، وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل وشامل، سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة مناطق قطاع غزة، عدم السماح نهائيا بتقليل مساحة قطاع غزة، وإعادة إعمار قطاع غزة بشكل سريع، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والاتفاق على أفق سياسية مقبولة للقضية الفلسطينية يكون في نهايتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ".

واكد أبو لحية أنه لا يتعين على الفصائل الفلسطينية الوقوع بفخ الإسرائيليين والاتفاق فقط على اتفاق لمدة شهرين ومن ثم تعود إسرائيل لتقتل من تبقى من الشعب الفلسطيني مرة أخرى وأيضا يجب أن لا تذهب كل هذا الكم الكبير من تضحيات الشعب الفلسطيني هباء منثورا ولكن يتعين استغلالها من أجل هدف سامي وهو الدولة الفلسطينية المستقلة.

ماهر صافي: الدور المصري مهم لدعم اتفاق إنهاء حرب غزة

فيما قال الدكتور ماهر صافي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن ‎رد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على المقترحات سيكون الأولوية وقف العدوان على قطاع غزة وسحب قوات الاحتلال الاسرائيلي خارج القطاع.

وأضاف صافي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حماس أو أي فصيل فلسطيني يضع ضمن شروطه للتفاوض أو الموافقة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين إيواء النازحين سواء في رفح أو كافة مناطق قطاع غزة.

وأشار صافي إلى أن حديث هنية عن صفقة الاسرى من كلا الجانبين مهم في هذه التفاهمات الوصول إلى هدن متعددة لوقف شامل للعدوان وايضًا تطرق للإعمار ومناقشة أي مبادرات تقضي بإعادة الإعمار.

وأكد صافي أن الدور المصري واضحا، كما أن الوساطة المصرية القطرية لها دور كبير في نجاح هذه الصفقة التي تأتي من خلال عدة مراحل ومقترحات المرحلة الأولى: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين كبار السن والنساء لدواع إنسانية، والثانية الإفراج عن الجنود الإسرائيليين، هذا ضمن المقترح القطري.

ولفت صافي إلى أن هناك مقترح مصري يتكون من ثلاث مراحل المرحلة الأولى الإفراج عن النساء والمرضى، والمرحلة الثانية الإفراج عن الجنود الإسرائيليين مقابل الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين بينهم من ادينوا بقتل إسرائيليين.

وأوضح صافي أن إسرائيل ترفض الإفراج عن أسرى فلسطينيين اتهموا بقتل إسرائيليين، وهذه نقطة خلاف واضحة بين الطرفين.

وأكد صافي أن اسرائيل ستوافق على هدن إنسانية طويلة تستمر لأشهر، وليس إنهاء الحرب وانسحاب للقوات مع تواجد عسكري في القطاع وهذا أيضًا نقطة خلاف مع حماس لأنها تشترط وقف الحرب والانسحاب الشامل.