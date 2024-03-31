الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس: إذا واصل الاحتلال عدوانه فالمقاومة مستعدة لمواجهته

اسامة حمدان
اسامة حمدان

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء اليوم إن الجانب الإسرائيلي يريد استعادة أسراه فقط ومواصلة العدوان بطريقة مفتوحة.

أضاف حمدان، لـ"الدستور"، أن الموقف الأمريكي لا يزال مساهمًا في تغطية التعنت الإسرائيلي.

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كاتب صحفى: أمريكا تعتبر إسرائيل جزءًا منها وهدفهم القضاء على حماس

حماس: نرفض أي تحرك عداوني تجاه رفح

وأكد حمدان رفض أي تحرك عدواني تجاه رفح ولسنا مستعدين بأي شكل لقبول هذا، متابعا "نبذل جهدنا لمنع العدوان على رفح لكن المقاومة مستعدة للمواجهة.

وشدد القيادي في حركة حماس علي أنه إذا واصل الاحتلال عدوانه فالمقاومة مستعدة لمواجهته.

وقال حمدان إن المطلوب إنهاء العدوان الإسرائيلي والاحتلال ومن حقنا إقامة دولة ذات سيادة عاصمتها القدس.

الأمم المتحدة: الحصار المفروض على غزة يهدد بكارثة إنسانية

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) من عواقب الحصار المفروض على غزة، مؤكدًا أن العوائق المفروضة على وصول مواد الإغاثة أدت إلى إضعاف قدرة الجهات الإنسانية الفاعلة على الوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأكد “أوتشا” بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه منذ الأول من مارس، منعت السلطات الإسرائيلية 30% من بعثات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة و10% من البعثات إلى جنوب القطاع، من الوصول، مشيرًا إلى أن الحصار المفروض على غزة، بما في ذلك المعابر المغلقة، وانعدام المياه والكهرباء، من العناصر الرئيسية للكارثة الإنسانية الكبرى التي تتكشف في غزة.

ذكر أنه إلى جانب العمليات البرية والجوية الإسرائيلية المكثفة، أدى الحصار إلى إضعاف قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على ضمان وجود سلسلة إمداد موثوقة ويمكن التنبؤ بها وتوصيل آمن للمساعدات الإنسانية للوصول إلى المحتاجين.. موضحا أنه في الفترة من 23 إلى 29 مارس قامت السلطات الإسرائيلية بتسهيل 42% (8 بعثات من أصل 19) من بعثات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، وتم رفض 42% (8 بعثات)، وتأجيل أو سحب 16% (3 بعثات).

حركة حماس المقاومة العدوان الإسرائيلى الاحتلال القدس

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